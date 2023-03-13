Кудряшов объяснил, почему Дзюба не заиграл в Турции

Российский защитник Фёдор Кудряшов, ныне выступающий в чемпионате Турции за «Антальяспор», высказался о провальном этапе карьеры нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспоре».

«Футбол, который проповедует Монтелла, не подходит под качества Артёма. Там футбол заточен на трех быстрых нападающих. Мы же знаем сильные качества Дзюбы, и у него было мало шансов заиграть», - передает слова Кудряшова «Матч ТВ».

Дзюба защищал цвета турецкого коллектива с августа по ноябрь прошлого года. Россиянин принял участие в шести поединках, отметившись лишь одним забитым мячом.