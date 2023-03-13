Петржела: «Дзюба бесперспективен для сборной, полностью согласен с Карпиным»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» отреагировал на невызов нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.

«Дзюба уже бесперспективен для сборной, Карпин справедливо дает шанс молодым игрокам. Я полностью согласен с ним», - передает слова специалиста источник.

Напомним, что 34-летнего нападающего не вызвали на мартовский тренировочный сбор. В конце месяца сборная России сыграет товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел за «Локомотив» два поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.