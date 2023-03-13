Дзюба ответил, завершит ли карьеру в сборной России

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в национальной сборной России.

«Завершать карьеру в сборной не собираюсь. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», - приводит слова 34-летнего нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что последний матч Дзюба провел за национальную команду под руководством Станислава Черчесова на чемпионате Европы в 2021 году. При Валерии Карпине нападающий не провел ни одного матча.

В составе сборной России Артём сыграл 55 поединков и отметился 30 забитыми мячами.