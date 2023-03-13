Влут раскрыл секрет беспроигрышной серии «Урала»

Хавбек екатеринбургского «Урала» Рай Влут поделился мнением о беспроигрышной серии своей команды. Подопечные Виктора Ганчаренко не знают горечи поражений на протяжении девяти туров.

«Главный фактор нашей серии - все 20 футболистов в заявке. Все сильные и каждый готов доказывать на поле. У нашей команды сильный характер и страсть к игре. Благодаря комбинации тренер-игроки у нас и получаются такие результаты», - приводит слова Влута издание Sport24.

В последнем поединке чемпионата России «Урал» на выезде минимально победил столичное «Торпедо» со счетом 1:0.

После 19 туров Премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 25 баллов и занимает десятое место в таблице.