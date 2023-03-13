Чалов оценил игру «Спартака» против «Факела»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о поединке между «Спартаком» и «Факелом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 3:2.

«Смотрели игру на заезде, «Спартак» доминировал весь матч. «Факел» боролся, у них получился классный первый гол. Чуть-чуть не хватило. В какой-то момент сели глубоко и пропустили», - поведал нападающий «армейцев» в прямом эфире Первого канала.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.