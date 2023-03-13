Дзюба рассказал, как отреагировал на невызов в сборную России

34-летний центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своем непопадании расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам против национальных команд Ирана и Ирака.

«Очень спокойно к этому отнесся. Не мне решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Странно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата России он забил три гола в двух матчах за «железнодорожников».