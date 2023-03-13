Сычёв: «Кокорин пригодился бы сборной России»

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнение о форварде Александре Кокорине, ныне выступающем за кипрский «Арис».

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится. С нападающими у нас последнее время беда», - передает слова Дмитрия издание Sport24.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Кипра 31-летний нападающий провел 19 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».