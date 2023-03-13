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Гайич оценил шансы ЦСКА против «Зенита»

13 Марта 2023 • 09:37 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от поединка против петербургского «Зенита» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Может ли ЦСКА обыграть «Зенит»? У нас есть еще несколько дней на подготовку. Впереди еще и кубковый матч. Это будет тяжелая неделя», - передает слова легионера издание «Спорт-экспресс».

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

Перед этой встрече «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» уверенно лидируют.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Милан Гайич
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