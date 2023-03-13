Юран анонсировал назначение в клуб РПЛ

Российский футбольный специалист Сергей Юран, ранее занимавший пост главного тренера подмосковных «Химок», в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» высказался о своем будущем.

В беседе с корреспондентом специалист заявил, что скоро вернется к тренерской работе. По словам Юрана, это будет клуб Российской премьер-лиги.

Напомним, что Юран занимал пост главного тренера «Химок» с февраля по август 2022 года. Под его руководством подмосковный коллектив избежал вылета из элитного дивизиона чемпионата по итогам сезона-2021/22, одолев «СКА-Хабаровск» в стыковых играх.