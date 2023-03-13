Агент: «Зениту» реально продать Малкома за 20 миллионов евро»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Малкома в европейский клуб грядущим летом.

«Зениту» нереально будет продать Малкома за 40 миллионов. Он играет в России и не выступает в еврокубках. За 20 миллионов - реально, но за 40 миллионов евро его не продать», - передает слова агента издание «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провел 19 поединков, в которых записал на свой счет 16 голов и пять результативных передач.

Контракт бразильца рассчитан до лета 2027 года, его трансферный ценник – 24 млн евро.