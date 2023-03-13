Мартинс - о рекорде Промеса: «Это ещё не все, он хочет большего»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал рекордное достижение Квинси Промеса. Нидерландский форвард перешагнул отметку в 100 голов за «красно-белых».

«Поздравление Промеса? Смеялись, шутили о его рекордном голе. Вы знаете, что он очень сильный игрок. 101 гол, но уверен, что он хочет еще большего. Это хорошо, но это не все», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Промес забил 100-й и 101-й голы в поединке 19-го тура Премьер-лиги против воронежского «Факела» (3:2).

В этом сезоне Квинси провел 27 матчей за «народную команду», отметившись 20 голами и девятью ассистами.