Родригао: «Зенит» хочет завершить сезон с двумя трофеями»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао высказался об участии «сине-бело-голубых» в Кубке России. В рамках 1/8 финала Пути регионов команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо».

«Кубок имеет такую же важность, как и чемпионат. В «Зените» привыкли к победам. Мы хотим завершить сезон с двумя трофеями. Будет непросто, но каждый из нас настроен отдать максимум своих сил», - передает слова легионера «Матч ТВ».

В последнем матче «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 3:2. После 19 туров питерцы лидируют в РПЛ, опережая «Спартак» на восемь баллов.