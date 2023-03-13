Писарский высказался о своей голевой засухе

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский пообщался с представителями СМИ после провального матча с московским ЦСКА в 19-м туре Премьер-лиги. Встреча завершилась крупным поражением со счетом 0:4.

«Не удалось забить в ворота ЦСКА? Бывают такие игры. Значит, затишье перед штормом», - передает слова нападающего пресс-служба РПЛ.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний форвард провел 17 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти). По итогам 19 туров чемпионата страны самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице.