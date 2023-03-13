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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» пытается бороться с «Зенитом» - это выглядит смешно»

13 Марта 2023 • 08:05 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах московского «Спартака» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за золотые медали.

«Спартак» борется, чтобы попытаться навязать «Зениту» борьбу. Хотя это смешно, все это прекрасно понимают. Но в любом случае «Спартак» пытается навязать борьбу «Зениту» - и в этом есть какой-то интерес», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» с 48 набранными баллами лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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