Соломатин оценил шансы ЦСКА догнать «Спартак»

Экс-игрок столичного ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о шансах своего бывшего клуба навязать борьбу «Спартаку» в споре за второе место в Премьер-лиге.

«ЦСКА теперь близок к зоне призовых мест РПЛ, а до «Спартака» восемь очков. Хочется сказать, что всегда надо ставить максимальные задачи. Тяжело будет догнать «Спартак», но возможно», - цитирует Соломатина Metaratings.ru.

В рамках 19-го тура Премьер-лиги «армейцы» на своем поле разгромно обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. После этого матча подопечные Владимира Федотова с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.