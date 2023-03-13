Баженов: «Промес - один из лучших игроков в истории «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о лидере «народной команды» Квинси Промесе. В недавнем матче против «Факела» (3:2) нидерландец забил сотый гол за столичный коллектив.
«Квинси - один из лучших игроков в истории «Спартака». Само достижение говорит о многом, поэтому что ни скажешь - будет в точку. Хочется пожелать, чтобы продолжал в том же духе», - передает слова Баженова «Матч ТВ».
В этом сезоне чемпионата России Промес сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и шесть голевых передач. После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
ЧЕРВИЧЕНКО-БРОМОНТАННЫЙ
«Я не вижу ему [ПРОМЕСУ] места в команде.»
«Этот игрок [ПРОМЕС] не усилит ни «Спартак». Вообще ничего положительного в этом переходе не вижу. «Спартак» больше покупает игроков ради того, чтобы купить, не для каких-то правильных тактических расстановок точно.»
ПОНОМАРЕВ СЭ 21.02.2022
«А у «Спартака» просто набор игроков, который из себя ничего не представляет»
ГУБЕРНИЕВ
«Сейчас он [ПРОМЕС] совершенно другой. Если он [ПРОМЕС] хороший футболист, что же его отпускают? Дай нам боже, что другим не гоже»
ГУРЦКАЯ
«Промес не защищается, приспособлен только к одной схеме игры. Когда кто-то говорит, что он может играть «десятку», это чистый бред. Он может играть только на одной позиции. Он играет только левого атакующего футболиста, даже справа не может!»
«Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе.»
К. ГОВНЕВИЧ
«Промес в очередной раз показал себя пустым местом»
«Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания. Федор работает двумя ногами»
Сравни, дурашка, результативность:
Халк - 0,520
Промес - 0,495
Лав - 0,479
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