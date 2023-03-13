Баженов: «Промес - один из лучших игроков в истории «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о лидере «народной команды» Квинси Промесе. В недавнем матче против «Факела» (3:2) нидерландец забил сотый гол за столичный коллектив.

«Квинси - один из лучших игроков в истории «Спартака». Само достижение говорит о многом, поэтому что ни скажешь - будет в точку. Хочется пожелать, чтобы продолжал в том же духе», - передает слова Баженова «Матч ТВ».

В этом сезоне чемпионата России Промес сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и шесть голевых передач. После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.