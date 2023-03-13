Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев пользуется спросом в Европе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах российского хавбека проявляют клубы из чемпионатов Португалии и Франции. При этом его переезд маловероятен из-за геополитической ситуации.

Контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона. Его трансферный ценник – десять миллионов евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кузяев провел 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.