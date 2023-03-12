​Малком или Промес: Орлов рассказал, у кого больше шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ

На текущий момент Малком из «Зенита» и Квинси Промес из «Спартака» делят первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги России. Форварды забили по 16 голов. Известный журналист Геннадий Орлов высказался на тему бомбардирской гонки в чемпионате.

«Шансов у него [у Малкома] больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они - большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на текущий момент лидирует в Российской премьер-лиге, опережая второй «Спартак» на восемь очков. В следующем туре питерцы сыграют против ЦСКА, а москвичи – против «Оренбурга».