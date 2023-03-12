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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком или Промес: Орлов рассказал, у кого больше шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ

12 Марта 2023 • 19:11 Комментировать (2)

На текущий момент Малком из «Зенита» и Квинси Промес из «Спартака» делят первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги России. Форварды забили по 16 голов. Известный журналист Геннадий Орлов высказался на тему бомбардирской гонки в чемпионате.

«Шансов у него [у Малкома] больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они - большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на текущий момент лидирует в Российской премьер-лиге, опережая второй «Спартак» на восемь очков. В следующем туре питерцы сыграют против ЦСКА, а москвичи – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Малком Филипе Квинси Промес
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Комментарии (2)
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andi
12 Марта 2023 в 19:44
Оно и понятно Генка будет хвалить Малкома а не Спартаковца.
kostet
12 Марта 2023 в 19:38
А как можно сравнивать уголовника с футболистом?
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