​Малком ответил на вопрос о борьбе с Промесом в гонке бомбардиров

Малком оформил дубль в воскресном матче «Зенита» против «Химок» (3:2). Бразилец, который недавно получил российский паспорт, догнал Квинси Промеса на первой строчке рейтинга бомбардиров – у футболистов по 16 голов в чемпионате. После игры Малком ответил на вопрос, ставит ли он перед собой задачу стать лучшим снайпером РПЛ в этом сезоне.

«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями», - сказал Малком, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Теперь «Зенит» будет готовиться к кубковому матчу против «Динамо», который пройдёт 15 марта.