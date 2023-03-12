​Булыкин назвал несколько причин низкой посещаемости матча «Торпедо» - «Урал» - на игру пришло 207 человек

Всего лишь 207 человек находилось на трибунах «Арены Химки» во время субботнего матча Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом». Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин выделил сразу несколько причин низкой посещаемости игры.

«Думаю, причин низкой посещаемости много. Плохая погода, другой стадион, конечно, не стоит забывать и Fan ID - это тоже влияет», - сказал Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

Как известно, матч «Торпедо» - «Урал» перенесли на «Арену Химки» из-за плохого газона в «Лужниках».

Что касается системы Fan ID, то Дмитрий Булыкин сказал, что он не видит ничего страшного в паспортах болельщика.