​Малком приблизился к Промесу в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье «Зенит» проводит домашний матч чемпионата России против «Химок». После первого тайма команда Сергея Семака ведёт в счёте благодаря голу Малкома.

Теперь на счету Малкома 15 забитых голов в текущем сезоне Премьер-лиги. Он вплотную приблизился к Квинси Промесу из «Спартака», которому удалось оформить дубль накануне и оторваться с 16 голами.

Тройку лучших бомбардиров прямо сейчас замыкает Владимир Писарский, перебравшийся зимой из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Форвард наколотил 14 голов.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Химками» можно в текстовой трансляции.