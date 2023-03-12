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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком приблизился к Промесу в гонке бомбардиров РПЛ

12 Марта 2023 • 14:57 Комментировать

В воскресенье «Зенит» проводит домашний матч чемпионата России против «Химок». После первого тайма команда Сергея Семака ведёт в счёте благодаря голу Малкома.

Теперь на счету Малкома 15 забитых голов в текущем сезоне Премьер-лиги. Он вплотную приблизился к Квинси Промесу из «Спартака», которому удалось оформить дубль накануне и оторваться с 16 голами.

Тройку лучших бомбардиров прямо сейчас замыкает Владимир Писарский, перебравшийся зимой из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Форвард наколотил 14 голов.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Химками» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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