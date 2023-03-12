Зобнин высказался о победе «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о вчерашней победе «красно-белых» над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Главное победили - взяли три очка. Погоня за «Зенитом» продолжается? Давайте не будем о «Зените». У нас впереди «Урал», думаем об этой игре», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху в копилке «красно-белых» стало 40 баллов. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидирующего «Зенита», имеющего игру в запасе, на пять пунктов.