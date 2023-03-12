Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Торпедо» нужно менять задачу на сезон.

- Московское «Торпедо» проиграло 0:1 «Уралу» и еще больше ухудшило свое положение в таблице в борьбе за выживание. Есть ли шанс у них на спасение?

- Еще до начала весенней части чемпионата я говорил, что шансов у них нет.

- Что же теперь им делать? Для чего играть?

- Если подойти грамотно к этому вопросу, то в идеале можно наигрывать состав на следующий сезон для ФНЛ и через год снова вернуться в РПЛ. Но никто не знает, сколько футболистов из нынешнего состава захотят остаться и играть в ФНЛ.

Сергей Беседин