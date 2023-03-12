Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» разобрал субботние матчи «Краснодара» с «Динамо» и «Ахмата» с «Локомотивом».

- Давайте поговорим о центральном матче субботы, где играли «Краснодар» и «Динамо». Как вам итоговый результат?

- Тут исход решился из-за удаления. Когда «Динамо» осталось в меньшинстве, «Краснодар» спокойно воспользовался численным преимуществом. Если бы весь матч игрался в равных составах, то результат мог бы быть другим. Я не говорю, что в равных составах хозяева точно бы не выиграли, но была бы совсем другая игра.

- А как вам то, что произошло в Грозном? Как «Локомотив», играя треть матча без двух футболистов, умудрился одолеть на выезде «Ахмат»?

- Здесь надо ставить вопрос иначе: как «Ахмат», имея численное преимущество в двух футболистов, умудрился не забить ни одного гола за 30 минут и даже не закончил эту игру вничью?

- Почему так произошло? Это «Локомотив» был так хорош, или «Ахмат» был плох?

- Я думаю, все в совокупности. Даже имея на два игрока меньше, «Локо» настолько компактно и грамотно сыграл в обороне, что не позволил своему сопернику создать каких-то моментов. По сути, у «Ахмата» был один-единственный явный голевой момент, когда выручил вратарь, вытащив сначала красиво мяч из угла, а потом сразу же парировал и второй удар с добивания. Больше я не видел, чтобы Лантратов серьезно вступал в игру.

- На мой взгляд, эту игру полностью провалил нападающий «Ахмада» Гамид Агаларов. У него было несколько хороших возможностей забить, но он то замедлил и ухудшил позицию для удара, пытаясь ее улучшить, то неудачно бил в защитников. А потом вообще растворился на поле. Что случилось с этим игроком, которого мы привыкли видеть в «Уфе»? Почему нападающий, который еще совсем недавно становился лучшим бомбардиром РПЛ, сейчас так плох и забил всего лишь один гол?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, «Ахмат» - это не его команда. В «Уфе» все играли на него, у него была полная свобода действий. Там Гамид был просто незаменим для них. А у «Ахмата» есть еще Конате, Бериша, Ильин.

Сергей Беседин