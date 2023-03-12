Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о причинах провала «Сочи» в матче с «Оренбургом» (0:4).

- Какой результат матчей вас удивил больше всего?

- Разгромное домашнее поражение «Сочи». Думаю, этот результат удивил не только меня, но и всех, кто следит за российским футболом.

- У вас есть объяснение тому, как такое случилось?

- Матч на матч не приходится. В матче с ЦСКА у них хорошо пошла игра, а вот с «Оренбургом» где-то не повезло. Взять хотя бы автогол Нобоа. Не произойди этот несчастный случай, «Сочи» еще был бы в игре, но после ситуация стала очень сложной.

- Как вы думаете, возможно, футболисты «Сочи» просто не настроились на соперника или решили, что его можно легко обыграть. Может быть такое, что после успеха с ЦСКА, сочинцы просто недооценили «Оренбург»?

- Когда командой управляет такой матерый волк, как Курбан Бердыев, не думаю, что его футболисты могут играть с недооценкой. Просто так бывает, что это был не их день, «не день Бекхэма», как в той рекламе.

- Согласитесь, ЦСКА и «Оренбург» - клубы разного масштаба. Я думаю, что на ЦСКА у футболистов «Сочи» был запредельный настрой, там даже и настраивать не надо никого. А успех с москвичами на фоне удачного результата и игры просто опьянил или ослепил «сочинцев», и за это они поплатились разгромным поражением…

- Я так не думаю. У любого клуба бывает такой день, когда просто все «сыпется». За примерами ходить далеко не надо. На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону». А через три дня «попал» еще больше, чем «Сочи» «Оренбургу». Они получили от «Ливерпуля» семь сухих «банок». Это же не значит, что они не настроились на «Ливер». Просто у тех шла игра, и залетало все, а «Юнайтед» не везло. Точно также «Ливерпуль» получил пять от «Реала» в Лиге чемпионов. Поверь, бывают такие дни, когда у одной команды идет, а у другой не получается ничего, и она получает разгром там, где его никто не ждал.

Сергей Беседин