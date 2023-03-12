Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абрамов сравнил фиаско «Сочи» с провалами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» эксклюзив

12 Марта 2023 • 14:30 Комментировать
Сочи
0:4
Оренбург
окончен

Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о причинах провала «Сочи» в матче с «Оренбургом» (0:4).

- Какой результат матчей вас удивил больше всего?

- Разгромное домашнее поражение «Сочи». Думаю, этот результат удивил не только меня, но и всех, кто следит за российским футболом.

- У вас есть объяснение тому, как такое случилось?

- Матч на матч не приходится. В матче с ЦСКА у них хорошо пошла игра, а вот с «Оренбургом» где-то не повезло. Взять хотя бы автогол Нобоа. Не произойди этот несчастный случай, «Сочи» еще был бы в игре, но после ситуация стала очень сложной.

- Как вы думаете, возможно, футболисты «Сочи» просто не настроились на соперника или решили, что его можно легко обыграть. Может быть такое, что после успеха с ЦСКА, сочинцы просто недооценили «Оренбург»?

- Когда командой управляет такой матерый волк, как Курбан Бердыев, не думаю, что его футболисты могут играть с недооценкой. Просто так бывает, что это был не их день, «не день Бекхэма», как в той рекламе.

- Согласитесь, ЦСКА и «Оренбург» - клубы разного масштаба. Я думаю, что на ЦСКА у футболистов «Сочи» был запредельный настрой, там даже и настраивать не надо никого. А успех с москвичами на фоне удачного результата и игры просто опьянил или ослепил «сочинцев», и за это они поплатились разгромным поражением…

- Я так не думаю. У любого клуба бывает такой день, когда просто все «сыпется». За примерами ходить далеко не надо. На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону». А через три дня «попал» еще больше, чем «Сочи» «Оренбургу». Они получили от «Ливерпуля» семь сухих «банок». Это же не значит, что они не настроились на «Ливер». Просто у тех шла игра, и залетало все, а «Юнайтед» не везло. Точно также «Ливерпуль» получил пять от «Реала» в Лиге чемпионов. Поверь, бывают такие дни, когда у одной команды идет, а у другой не получается ничего, и она получает разгром там, где его никто не ждал.

Сергей Беседин

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Абрамов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Зенит Зенит
Химки Химки
1
0
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
14:44 · Россия. Премьер-лига
Чурич – о положении «Торпедо»: «Каждый тренер видит ситуацию по-своему»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Чурич: «У «Урала» было не так много моментов, чтобы забить»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Стремительная голевая атака «Зенита» - видео видео
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Агент Изидора поделился свежей информацией о состоянии игрока
14:29 · Россия. Премьер-лига
Чурич – про 207 болельщиков: «Это грустно»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Малком стал автором первого гола в матче «Зенита» с «Химками»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Зобнин высказался о победе «Спартака»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Чурич: «У нас есть все шансы для того, чтобы остаться в Премьер-лиге»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Мы знаем, как играть с «Зенитом»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Маслов ответил, считает ли Промеса легендой «Спартака»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, за что будет бороться ЦСКА в РПЛ
13:50 · Россия. Премьер-лига
Гогниев подтвердил ссору с Тихим и Гулиевым
13:45 · Россия. Премьер-лига
Дзюбе не важен статус капитана
13:45 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Бубнова
Все новости
Рекомендуем