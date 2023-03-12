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Абрамов: У «Спартака» было бы четыре победы подряд этой весной в четырёх матчах, если бы не украденный гол Соболева эксклюзив

12 Марта 2023 • 14:06 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Ветеран чемпионата СССР Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением по игре «Спартака» в первых матчах года.

- Московский «Спартак» не смог выиграть дома у «Урала» и был очень близок к очередной потере очков, на сей раз с аутсайдером «Факелом». Что происходит с командой? Это кризис?

- Я не вижу никакого кризиса. Как по мне, «Спартак» - сейчас очень приличная команда. У «красно-белых» шикарная атака. Они забили в одной игре четыре гола «Локомотиву», потом забили три мяча «Уралу» и сегодня еще три «Факелу». Да, я говорю, что «Уралу» они забили три, потому что у них украли тот гол и победу. О каком кризисе ты говоришь? Я не понимаю. У них четыре победы подряд этой весной в четырех матчах. Если бы не украденный гол Соболева в прошлом туре, в чемпионате продолжалась бы интрига.

- Хорошо, у меня нет вопросов по атаке «Спартака». Но в каждом из трех последних матчей, в которых вы так хвалите «Спартак», команда пропускала по два гола. Причем играла с далеко не самыми сильными соперниками. Это не ЦСКА, не «Динамо», не команды из лидирующей тройки. Их соперниками были два клуба, которые ведут борьбу за выживание, то есть, аутсайдер и середняк.  Разве может претендент на чемпионство с такой обороной на что-то рассчитывать в борьбе за золото?

- Кто на что претендует, показывает турнирная таблица. Если бы не украденный гол в игре с «Уралом», то «Спартак» сейчас бы отставал от «Зенит» всего лишь на два очка.

- Но у «Зенита» игра в запасе с «Химками»…

- Мы же говорим про то, что происходит на данный момент.

- Значит, вам нравится, как нынешний главный тренер «Спартака» строит игру?

- Я этого не говорил. Понятно, что у «Спартака» тоже не всегда все получается, как хотелось бы. Ты спросил про кризис, я ответил, что не вижу у них никакого кризиса.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Валерий Абрамов
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