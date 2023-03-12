Кто из россиян играет в футбольной Европе: от Турции и Греции до Сербии и Чехии

Задумывались ли вы о том, сколько российских футболистов играет в высших дивизионах европейских чемпионатов? Сергей Беседин решил вспомнить всех легионеров из России, уехавших в клубы Европы, а также выяснить, как идут у них дела и что о них говорят. В первой части нашего материала мы рассказали о футболистах, которые играют в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии и Хорватии.

Во второй части нашего материала мы расскажем, как идут дела у российских футболистов, играющих в Турции, Греции, Румынии, Чехии и Сербии.

Турция

Количество российских легионеров: 2

В Турции выступают два российских легионера. Полузащитник Магомед Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк», а защитник Фёдор Кудряшов – за «Антальяспор».

Магомед Оздоев (полузащитник «Фатих Карагюмрюк»)

Личная статистика в этом сезоне: 21 матч, 4 гола, 3 голевые передачи, 1770 минут на поле

Магомед Оздоев на данный момент один из лучших футболистов клуба «Фатих Карагюмрюк». На его счету 7 результативных действий (4 гола + 3 паса) в 21-м матче. Он стабильный игрок основы, и уже кажется, что «Фатих Карагюмрюк» даже сложно представить без российского легионера. Его часто хвалит главный тренер команды Андреа Пирло, а получать похвалы от легенды итальянского футбола и одного из самых умнейших футболистов нулевых и десятых годов, согласитесь, дорогого стоит. Чтобы более конкретно выяснить, как дела у Оздоева в Турции, мы поинтересовались мнением другого бывшего игрока «Зенита», Фатиха Текке. Сам Фатих сейчас тренирует «Истамбулспор» и знает всё про всех футболистов, выступающих в турецком чемпионате.

Фатих Текке (бывший нападающий «Зенита» и «Рубина», главный тренер турецкого «Истамбулспора»):

- Оздоев на очень хорошем счету в Турции. Он основной игрок команды «Фатих Карагюмрюк». У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло. Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит он в полном порядке. В трёх последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его гол в ворота «Бешикташа», который принёс его клубу ничью. Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева. Он очень полезен в атаке, где забивает, раздаёт, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата.

Фёдор Кудряшов (защитник «Антальяспора»)

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Личная статистика в этом сезоне: 12 матчей, 863 минуты на поле

В отличие от Оздоева, Фёдора Кудряшова нельзя назвать стабильным игроком основы. В «Антальяспоре» он чаще выходит на замены и появлялся на поле в половине матчей от того количества, что провёл его клуб в турецком чемпионате. Но его опыт никогда не бывает лишним. Самое интересное, что нынешний главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин на год младше Фёдора. Но они нашли взаимопонимание, и это не мешает им строить деловые отношения как на поле, так и во время тренировок. Сам Нури Шахин считает Кудряшова своим играющим помощником.

Нури Шахин (главный тренер «Антальяспора»):

- Опыт Кудряшова очень важен для команды. Он помогает мне, помогает молодым игрокам на поле и во время тренировок. Можно сказать, что он как играющий тренер. У Фёдора очень много энергии. Он старше меня, но ещё не наигрался в футбол.

Фатих Текке (бывший нападающий «Зенита» и «Рубина», главный тренер турецкого «Истамбулспора»):

- Кудряшов просто невероятный футболист. Я помню, как мы играли друг против друга ещё в чемпионате России. И это был 2006-й или 2007-й год. Просто невероятно, но это было почти 17 лет тому назад! А он до сих пор играет. Пример Кудряшова показывает, что никогда нельзя сдаваться, а нужно идти к своей цели. В молодости он считался перспективным футболистом, но потом что-то пошло не так. Казалось, что он так и останется на среднем уровне, но как он заиграл потом! Получил даже впервые вызов в сборную почти в 30 лет! В «Антальяспоре» в этом сезоне он больше игрок ротации и запаса, но его опыт очень помогает команде, о чём говорит и их главный тренер Нури Шахин.

Греция

Количество российских легионеров: 1

Юрий Лодыгин (вратарь «Панатинаикоса» Афины)

Личная статистика в этом сезоне: 0 матчей

К сожалению, карьера Юрия Лодыгина в его новом клубе пока складывается не очень. В текущем чемпионате Греции он не сыграл ни одной игры и не появился на поле ни одной минуты. Единственное, что бывший вратарь «Зенита» может себе записать в актив, это полностью сыгранные четыре матча в Кубке Греции. В минувшем сезоне Лодыгин играл за другой греческий клуб – «Янину» и отстоял 14 матчей на ноль. Там он показывал хорошую игру, был одним из лучших по количеству спасений и с этого сезона решил перейти в более сильный и статусный клуб. Но пока футболисту, который сыграл в своей карьере 11 матчей за сборную России, никто не даёт шансов проявить себя.

Антонис Никополидис (бывший вратарь «Панатинаикоса, чемпион Европы в составе сборной Греции):

- Лодыгин пришёл в «Панатинаикос» свободным агентом, и его брали на роль второго вратаря, запасного. Он отлично отыграл до этого сезон в «Янине» и мог бы там и далее оставаться. У него получилось отыграть 14 матчей без пропущенных мячей в чемпионате. В «Янине» он был просто незаменим и играл бы все матчи. Но он предпочёл принять новый вызов и пошёл в более статусный клуб, где ему никто не гарантировал места в составе. С одной стороны, обидно, что ему не дают шанса проявить себя, не считая матчей Кубка, но, с другой стороны, он ничего не теряет и всегда может вернуться обратно при желании в ту же «Янину». Там его всегда ждут. Какой вариант он выберет в летнее межсезонье, сказать сложно. Если его устраивает быть вторым вратарём, получая хорошую зарплату по деньгам, то можно и дальше оставаться в «Панатинаикосе». Если же он хочет ещё играть и побольше, то тогда нужно рассматривать варианты с другими клубами.

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Румыния

Количество российских легионеров: 1

Рассамбек Ахматов (полузащитник «Кинидии»)

Личная статистика в этом сезоне: 21 матч, 1 гол, 1 голевая передача, 1474 минуты на поле

Рассамбек Ахматов родился в чеченском городе Ачхой-Мартан. Он не особо известен российским любителям футбола, потому что никогда не играл на взрослом уровне в России. В раннем возрасте Рассамбек уехал во Францию и продолжил свою карьеру в «Хагенау». Также во Франции он играл за «Оберне» и «Вобан Страсбур», а в 2017 году заглянул в США и провёл 12 матчей за «Майами Сити». В начале 2022 года Ахматов оказался в казахстанском «Мактаарале». Осенью Рассамбек приехал в Румынию, подписал контракт с клубом «Киндия» и, кажется, наконец-то нашёл свою команду. В «Киндие» он стабильный игрок основы и даже один из лучших в своём амплуа опорного полузащитника во всем румынском чемпионате. На его счету 21 проведённый матч и один гол, забитый красивым дальним ударом в ворота УТА «Арад». На данный момент у Ахматова два гражданства: российское и французское, но ни за какую сборную он пока не был заигран.

Дан Петреску (бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо», ныне главный тренер чемпиона Румынии ЧФР «Клуж»):

- Мне понравилось, как сыграл этот парень в матчах против моей команды. Он цепкий, крепкий, выносливый физически, хорош в единоборствах, грамотно читает игру и выбирает позицию. В чемпионате Румынии даже сложно с ходу назвать опорного полузащитника, который смотрится так же хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я видел много игроков, которые феерили и зажигали один-полтора сезона, а потом сдувались. Чтобы оценить реальный уровень игрока, нужно смотреть за ним на дистанции. Если покажет себя хорошо хотя бы на протяжении трёх сезонов, тогда можно говорить, что это действительно хороший футболист и его ждёт топовый клуб.

Чехия

Количество российских легионеров: 1

Владислав Левин (полузащитник «Словацко»)

Личная статистика в этом сезоне: 9 матчей, 473 минуты на поле

Владислав Левин свою взрослую карьеру начинал в московском «Динамо» и дебютировал в чемпионате России в 2015 году в матче 7 против «Уфы», выйдя на замену вместо самого Юрия Жиркова. В тот сезон Левин сыграл в РПФЛ пять матчей, после чего решил поменять вектор развития своей карьеры и уехал в Чехию. В 2017 году он подписал контракт на три с половиной года с «Млада-Болеслав». В начале 2018 года стал игроком чешского клуба «Высочина», в январе 2019 года перешёл в клуб «Богемианс 1905», а с 2022 года выступает за свой нынешний клуб «Словацко». Из достижений Левина отметим Кубок Чехии, который он выиграл вместе с «Богемианс 1905» в прошлом сезоне.

В этом сезоне российский полузащитник является больше игроком запаса. В чемпионате Чехии он сыграл пока 9 матчей. Но тренерский штаб «Словацко» задействует Владислава в кубковых турнирах и даже в еврокубках. Левин отыграл в двух матчах Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», выходил и в групповом этапе Лиги конференций, где на его счету 90 минут в матче с сербским «Партизаном».

Марек Холли (бывший словацкий футболист ЦСКА, «Алании» и «Анжи», ныне футбольный тренер):

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- В тех играх, в которых я видел Левина вживую на стадионе, он мне очень понравился. Хороший футболист, обученный. Видно, что он прошёл качественную школу. В наше время все футболисты стремились уехать из Словакии в Россию, потому что там всегда больше платили. Деньги, которые дают в российских клубах, не сравнить с тем, что платят словацкие клубы. Но Левин выбрал другое направление. Он пошёл обратным путём. Влад мог играть дома в России и получать больше, но решил пробивать себе дорогу в Европу через Словакию. Очевидно, что он хочет попасть в большой европейский чемпионат, поэтому и приехал к нам.

Сербия

Количество российских легионеров: 1

Егор Пруцев (полузащитник «Црвены Звезды»)

Личная статистика в этом сезоне: 3 матча, 61 минута на поле

Егор Пруцев пока не может похвастаться такой же игрой и карьерой, как его старший брат Данила. У Данилы Пруцева в московском «Спартаке» дела пока идут гораздо лучше. Но, в отличие от Данилы, Егор не захотел продолжать своё выступление в России и решил переехать в чемпионат Сербии, что уже само по себе очень редкое явление для российских футболистов, а тем более молодых. Пруцев-младший решил присоединиться к самому титулованному сербскому клубу и перешёл в «Црвену Звезду». Анализировать игру Пруцева-младшего пока очень сложно. Он выходил на поле всего в трёх матчах сербского чемпионата, но наиграл в них только 61 минуту: 7 минут в игре последнего тура с «Бачкой-Топалой», 9 минут в начале февраля против «Войводины», и ровно один тайм в октябре против «Спартака» Субботицы. Чтобы узнать более подробную информацию о делах Егора, мы связались с сербским агентом Дарко Йовановичем и расспросили его о перспективах Егора:

Дарко Йованович (сербский агент):

- Сам по себе переход молодого российского футболиста в чемпионат Сербии сродни чему-то очень необычному и примечательному. Сербские молодые игроки готовы на всё, лишь бы уехать из страны и играть в более обеспеченном и благополучном в плане финансов чемпионате. Но это касается всех клубов, кроме «Партизана» и «Црвены Звезды». В этих двух наших грандах всегда всё было хорошо с деньгами, поэтому игроки, которые туда едут, чувствуют себя хорошо. Пруцев приехал не просто в обычный сербский клуб, а в сильнейший. Я думаю, «Црвена» уступает сейчас по уровню игры только «Зениту» из российских команд. Они разбирались в еврокубках с «Краснодаром», обыгрывали «Ливерпуль». За предыдущие годы в Лиге чемпионов «Црвена» заработала хорошие деньги и может себе позволить приглашать сразу сильных легионеров. Поэтому задача у Пруцева не самая простая. Чтобы играть постоянно, ему нужно выигрывать конкуренцию у опытных футболистов. Что будет дальше – пока сказать сложно. Но точно, что в таком возрасте он должен проводить на поле не по 7-8 минут. Если это не получится сейчас в «Црвене», можно поехать в аренду.