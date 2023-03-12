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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин рассказал, за что будет бороться ЦСКА в РПЛ

12 Марта 2023 • 13:50 Комментировать

Экс-футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московского коллектива в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА выбыл из чемпионской гонки. Тут бы за двойку ухватиться, в тройке остаться. Думаю, ЦСКА может претендовать на топ-3, до конца будет бороться», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

В рамках 19-го тура чемпионата России «армейцы» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем ЦСКА занимает пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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