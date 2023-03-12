Алдонин рассказал, за что будет бороться ЦСКА в РПЛ

Экс-футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы московского коллектива в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА выбыл из чемпионской гонки. Тут бы за двойку ухватиться, в тройке остаться. Думаю, ЦСКА может претендовать на топ-3, до конца будет бороться», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

В рамках 19-го тура чемпионата России «армейцы» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем ЦСКА занимает пятое место в таблице.