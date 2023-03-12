Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Бубнова

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 19-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Пари НН».

«2:0. Оба коллектива подошли к этому матчу после поражений. Проигрыш хозяев «Локомотиву» не должен смущать. «Ростов» постарается реабилитироваться перед болельщиками на домашнем поле», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Ростова» против «Пари НН» состоится сегодня, 12 марта, на стадионе в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.