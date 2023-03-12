Защитник «Спартака»: «Забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов высказался о вчерашнем поединке против воронежского «Факела» в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:2.

«Самое главное, что выиграли. Не знаю, можно ли говорить о каком-то спаде - забиваем много, хотелось бы поменьше пропускать. После 2:0 надо было просто закрывать игру, и все», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Благодаря победе «Спартак» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.