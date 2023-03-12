Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара» в матче 19-го тура РПЛ (1:3).

- Каковы причины проигрыша «Динамо» от «Краснодара»?

- Я не считаю, что поражение москвичей можно назвать неожиданностью. Даже если «Динамо» считалось фаворитом, то все решается только на поле. Начали неплохо, забили и еще могли. Но ошибка Шунина… Это был ключевой момент матча. Не пропусти мяч в том эпизоде, игра сложилась бы по-другому. Вратарь такого уровня допустил нелепую ошибку. Просто смех. Мяч летит ему в руки, и он отправил его в ворота. Ну как так? Антон вообще такие ошибки совершает в последнее время, просто удивительно.

- По другим пропущенным мячам к нему есть вопросы?

- Нет. Второй «Краснодар» забил здорово. И по третьему нет вопросов. Может быть, после этого матча надо дать шанс другому вратарю. Это ведь не первая ошибка Шунина. Почему он их допускает, мне непонятно. Мячи-то простые, летят в руки. А он закидывает их в ворота. Голкиперу такого уровня нельзя так ошибаться.

- Можно сказать, что «Краснодар» победил за счет удаления футболиста «Динамо»? До этого игра была более-менее равная.

- Конечно. Причем красная карточка получилась какая-то непонятная. Надо было просто забить второй мяч в эпизоде, когда в штангу и попали. А так получились качели: кто забьет, то и выиграет. Забил «Краснодар».

- Тюкавин – это единственный футболист, кого можно похвалить за этот матч?

- Он же не один играет. Ребята в обороне отбирают мячи и ему доставляют. Поэтому никого не стоит выделать. Он делает свою работу нападающего.

- Как вам «Краснодар» Ивича? Что бросается в глаза?

Реклама

- Пока ничего целостного нет. В прошлом году была команда, которая прессинговала, а сейчас ничего такого не видно. Пока игра у «быков» неинтересная. С «Торпедо» вообще играли невзрачно. Команда только ищет себя. Мы же видели, что и с ЦСКА в Кубке южане играли совсем плохо. Забили со штрафного. Но «армейцы» встали сзади и все. Пока «быкам» надо раскачаться. Да, в таблице они подтягиваются вверх. Может, побьются за пятое – шестое место. Чемпион-то понятен, а остальные клубы будут биться за оставшиеся места. Но в целом, что третье место, что шестое - разницы особой нет.

- Следующая встреча в чемпионате у «Динамо» с «Уралом». Перед этим будет «Зенит» на Кубок. Какие ожидания?

- С Питером все понятно. В Екатеринбурге будет сложно, потому что «Урал» хорошо смотрится еще с прошлого года. Как команда Ганчаренко в прошлом году заканчивала чемпионат, так и в этом играет. Ничего не поменялось. «Урал» выдал хорошую серию. И это при том, что там нет звезд, которые бы выделялись. Все пашут, работают. Поэтому и результаты такие. В общем, матч с «Динамо» будет интересным.

- То есть «Динамо» вполне реально снова потерять очки?

- Конечно. Сейчас если что-то не предпримут, так и будет. На игру в Краснодар не приехали Смолов, Захарян. Пока «Динамо» после сборов выглядит неважно.

- Вы, кстати, удивлены, что Смолов и Захарян остались в Москве?

- Ну, раз не поехали, значит, есть проблемы со здоровьем. Травмы, видимо, какие-то. Их сильно не хватало, это ведь основные игроки бело-голубых.

Елена Григорьевская