Ганчаренко: «Нет людей на стадионах, так дальше не может продолжаться»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, занимающий пост главного тренера екатеринбургского «Урала», поделился мнением о посещаемости матчей Российской премьер-лиги.

«Какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», - передает слова тренера издание Sport24.

Паспорт болельщика начали оформлять с лета прошлого года. Сначала система работала на аренах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих игры РПЛ.