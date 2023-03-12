Соболев: «Когда на матче «Спартака» 3-4 тысячи человек - это печально»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о значительном падении посещаемости поединков Российской премьер-лиги из-за введения системы Fan ID.

«Всегда хочется полных трибун. Когда на «Спартаке» три-четыре тысячи человек - это печально», заявил нападающий «красно-белых» в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что встречу 19-го тура между «Спартаком» и «Факелом» (3:2) посетили всего 5002 болельщика.

После 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 40 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.