Мозес рассказал о состоянии своего здоровья

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал о состоянии здоровья.

«Здоровье? Чувствую себя хорошо!», - передает слова футболиста источник.

Напомним, что в августе прошлого года Виктор получил травму ахиллова сухожилия.

В рамках 19-го тура чемпионата России «Спартак» встречался с «Факелом» и отпраздновал победу со счетом 3:2. После этого успеха подопечные Гильермо Абаскаля с 40 очками занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В текущем сезоне Премьер-лиги Мозес провел четыре матча и забил два гола.