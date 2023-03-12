Марио Фернандес получил травму в матче «Интернасьонала»

В рамках 11-го тура чемпионата Бразилии «Интернасьонал», за который выступает защитник ЦСКА Марио Фернандес, встречался с «Эспортиво». Команда Марио отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.

В прошедшей встрече Фернандес получил повреждение. По ходу второй половины встречи бразилец начал испытывать болевые ощущения в колене. На 68-й минуте тренерский штаб команды принял решение снять 32-летнего латераля с игры.

Напомним, что Фернандес по-прежнему связан контрактными обязательствами с московским ЦСКА. Защитник может вернуться в российский клуб в конце текущего года.