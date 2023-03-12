Соболев ждёт аншлаг на матче Россия - Ирак

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Ирака.

«Игра с Ираком пройдет дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более Fan ID нет. Я соскучился по ощущению полного стадиона», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

Товарищеский матч сборных России и Ирака состоится 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Добавим, что тремя днями ранее подопечные Валерия Карпина в Тегеране проведут спарринг с Ираном.

В этом сезоне чемпионата России Соболев забил семь голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.