Рианчо: «Промес - легенда российского футбола»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о сотом голе нидерландского нападающего Квинси Промеса за «красно-белых». Юбилей мяч легионер забил во вчерашнем противостоянии с воронежским «Факелом» (3:2).

«Поздравляю Квинси Промеса с таким достижением, сто мячей за «Спартак»! Он легенда российского футбола! Хотя в России много легенд футбола», - передает слова испанского специалиста «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Промес поучаствовал в 27 поединках «народной команды». Нидерландский форвард записал на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач.