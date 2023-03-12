Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Химки»

Футбольный аналитик Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

«4:0. Стоит ожидать большого количества голевых моментов у ворот «Химок». Результат будет зависеть от их реализации. «Химки» выглядят явными аутсайдерами в этом матче», - приводит слова Александра Sportbox.

«Зенит» примет «Химки» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.