Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов, который сейчас выступает в роли футбольного эксперта, поделился ожиданиями от поединка между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«2:1. «Крылья Советов», конечно, смотрятся неплохо по игре. Но ЦСКА на домашнем поле наверняка постарается прервать серию поражений. Эта встреча очень важна для «армейцев», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» состоится сегодня, 12 марта, стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.