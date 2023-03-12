В Нидерландах объяснили, почему Промес хочет стать русским

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс высказался о соотечественнике Квинси Промесе, ныне выступающем в Российской премьер-лиге за московский «Спартак».

«Он похож на труса, который хочет избежать тюрьмы, потому что с российским паспортом его не могут экстрадировать в Голландию. Только поэтому он хочет стать русским», - передает слова журналиста издание Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний нападающий провел 18 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Контракт Промеса с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года. Трансферный ценник игрока – 11 миллионов евро.