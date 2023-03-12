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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Если бы «Спартак» не выиграл второй матч из-за судей, это было бы очень интересно» эксклюзив

12 Марта 2023 • 13:00 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал раскритиковал судейство в чемпионате России.

- До удаления в матче «Краснодар» – «Динамо» был счёт 1:1, абсолютно равная игра, Тюкавин там ещё в штангу попал. А по судейству очень много вопросов. Ошибаются судьи в поле, потом на ВАРе, один свистит раньше времени, другой непонятно как что трактует. ВАР смотрит по-своему, судьи в поле – по-своему. То есть получается полный хаос. Надо как-то нормализовать синхронизацию. От этого страдают все – и футболисты, и команды, и тренеры, и болельщики. Никто не может понять причин тех или иных судейских решений. Я же говорю: полная неразбериха. А в итоге у кого-то недобор очков, где-то убрали тренера, кто-то может спокойненько бить пенальти за пенальти. Поэтому здесь нужно что-то делать. Понятно, что все мы люди, все ошибаются, но если бы «Спартак» не выиграл второй матч подряд в ситуации, когда отменяют его чистый гол, это было бы очень интересно. Ну и в целом чемпионат, как мы видим, интересный, есть результативные матчи, немало забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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