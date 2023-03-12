Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Локомотива»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Сергей Пиняев.

«Я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время и моя команда проигрывала. Ребятам нужно быть всe время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми», - передает слова специалиста телеграм-канал «Матч ТВ».

После 19 туров грозненский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 13-й строчке.