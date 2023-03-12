Бывший полузащитник «Краснодара» и расформированного «Сочи» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение нынешнего «Сочи» от «Оренбурга» (0:4) и победу «Краснодара» над московским «Динамо» (3:1) в рамках девятнадцатого тура чемпионата России.

- Здорово, что такое обилие голов в туре. Это хорошо для болельщиков, которые с нынешней ситуацией стали мало посещать матчи. Надеюсь, теперь они больше начнут ходить на стадионы как раз из-за обилия голов. В принципе, «Оренбург» в игре с «Сочи» реализовал то, что у него было. Забей Нобоа в начале – может, что-то поменялось бы. Но, опять же, Бердыев только строит команду. Ожидать от неё чего-то серьёзного, я думаю, можно только со следующего года. Потому что так прости прийти и сделать под себя команду очень сложно. Мы знаем Бердыева как тренера, которому нужно время, чтобы всё наладить. А так, конечно, хочу поздравить «Оренбург» с победой, они молодцы.

«Краснодар» – «Динамо» тоже интересно было смотреть. Вроде скорости неплохие были. А счёт, мне кажется, не по игре. У «Динамо» до удаления два таких момента было… Не знаю, как Скопинцев вообще промазал из той ситуации, выше ударил, там повезло просто «Краснодару». Потом выход один на один, и Тюкавин попал в штангу. Когда удалили Нгамалё у «Динамо», «Краснодар» быстро этим воспользовался и вырвал победу. Хорошо, что взяли три очка. Их я тоже хочу поздравить, я за них всегда болею, смотрю и слежу за ними. То, где они сейчас находятся в таблице, – это не их место.