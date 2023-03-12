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Денис Попов: «Спартак» – молодцы, а «Сочи» были бы молодцы, если бы проиграли ЦСКА» эксклюзив

12 Марта 2023 • 10:17 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом» (3:2) и поражение «Сочи» от «Оренбурга» (0:4) в девятнадцатом туре РПЛ.

- Забивай Соболев, 3:0 – и всё. А так – нервы, качели. «Спартак» в любом случае молодцы, что не сломались, всё равно додавили «Факел», выиграли. Но могли и вничью сыграть. «Факелу» надо было обыгрывать «Химки» дома в прошлом туре. А «Спартак» на данный момент не уровень «Факела», тем более в Москве. Теперь воронежцам остаётся надеяться только на «Химки». Потому что «Локомотив» уже выиграл два матча. Если «Химки» даже сыграют вничью с «Зенитом», что маловероятно, то догонят «Факел», между ними же одно очко разница.

«Сочи» не молодцы. Вот если бы они проиграли ЦСКА и выиграли у «Оренбурга», тогда были бы молодцы (смеётся). В следующем туре у «Сочи» будет интересная игра с «Факелом». И Воронежу некуда отступать, и в планы Бердыева не входит проигрывать второй матч подряд, с амбициями и задачами «Сочи» быть в пятёрке. Так что будет интересная игра.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов Сочи РПЛ
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