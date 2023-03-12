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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гунько — о судействе в РПЛ: «Все запутались в правилах»

12 Марта 2023 • 10:02 Комментировать

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о работе судей в чемпионате России.

«Потерялся напрочь дух игры, но есть четкие правила. Как по мне, все запутались в правилах. Все там гораздо проще. Судьи должны не усложнять, а упрощать понимание эпизодов», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В первых двух турах Российской премьер-лиги после зимней паузы произошло уже несколько громких скандалов из-за ошибок арбитров. В том числе в обоих матчах с участием московского «Спартака».

Лидером РПЛ является «Зенит», имея в своем активе 45 очков за 18 игр. На втором месте идут «красно-белые», набрав 40 очков за 19 встреч. Замыкает тройку «Ростов», у которого на счету 35 баллов после 18 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Гунько Урарту
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