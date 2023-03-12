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Джикия ответил, является ли Промес легендой «Спартака»

12 Марта 2023 • 09:38 Комментировать

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с журналистами после матча против воронежского «Факела» (3:2). В ходе интервью у игрока поинтересовались, является ли нидерландец Квинси Промес легендой клуба.

«Давайте не будем говорить громких слов. Самое главное, что он сейчас здесь, забивает голы и приносит пользу. Что будет дальше, посмотрим. Не мне судить, кто легенда, а кто нет», - приводятся слова Джикии в телеграм-канале Владимира Пушкарёва.

Напомним, что в матче против «Факела» Промес забил свой 100-й гол за «народную команду».

После 19 туров «Спартак» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Квинси Промес
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