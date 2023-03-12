Каррера: «Ни за какие деньги не продам медаль «Спартака» за чемпионство»

Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, что для него значит победа с «красно-белыми» в Российской премьер-лиге.

«К «Спартаку» и болельщикам испытываю искренние, самые сильные эмоции. Цена медали за чемпионство со «Спартаком»? Я никогда не продам её ни за какие деньги», - передает слова итальянского специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Каррера привел «народную команду» к чемпионскому титулу в сезоне-2016/2017.

В данный момент «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. Под руководством испанского тренера команда занимает второе место в Премьер-лиге.