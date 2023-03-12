Мартинс высказался о победе «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о победе над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:2.

«Рад, что смог помочь команде выиграть, но нам нужно еще над многим работать. У нас сейчас три очка - и это самое важное. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Это видно на поле», - передает слова футболиста издание Metaratings.ru.

После вчерашней победы на счету «Спартака» стало 40 баллов. Столичный коллектив приблизился к лидирующему «Зениту» на расстояние в пять очков, но у петербургского клуба есть игра в запасе.