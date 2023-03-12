Дьяков спрогнозировал место «Динамо» в РПЛ

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В рамках 19-го тура москвичи потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 1:3.

«Со стороны не кажется, что у «Динамо» есть проблемы внутри клуба, все нормально. «Динамо» в РПЛ займет пятое место. За медали «бело-голубые» вряд ли поборются, хотя все может быть», - передает слова Виталия Metaratings.ru.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрали 32 балла и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «бело-голубые» сыграют против «Урала».