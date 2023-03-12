Бубнов выделил главную проблему в игре «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» добыли непростую победу со счетом 3:2.

«Матч получился тяжелым, обыгрывать «Факел» надо было увереннее. Обращают на себя внимание проблемы команды в обороне. Четыре пропущенных мяча за две игры - это много», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

После 19 туров московский коллектив набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.